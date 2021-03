Niemcy. Jest decyzja o przedłużeniu lockdownu. "To właściwie nowa pandemia"

Pierwotnie lockdown miał obowiązywać jedynie do końca marca jednak teraz po trwającej ok. 12 godzin konferencji online z udziałem władz federalnych oraz przedstawicieli poszczególnych landów zapadła decyzja, o tym że obostrzenia zostaną przedłużone co najmniej do 18 kwietnia, a więc dwa tygodnie po zakończeniu świąt wielkanocnych.

- W zasadzie mówimy już o nowej pandemii, a dominującym szczepem koronawirusa jest mutacja brytyjska - powiedziała Angela Merkel podczas konferencji prasowej we wtorek nad ranem. - To ten sam wirus, ale z odmiennymi cechami, dużo bardziej śmiertelny, bardziej zaraźliwy i sprawiający, że infekcja trwa dłużej. - podkreśliła niemiecka kanclerzy cytowana przez agencję Reutersa.