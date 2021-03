Budapeszt: Węgry nie oglądały się na Unię, mają szczepionki z Rosji i Chin. Są liderem Europy

Węgry stały się liderem, jeśli chodzi o szczepienia przeciwko koronawirusowi w krajach Unii Europejskiej. A to dzięki strategii pozyskiwania szczepionek poza wspólnotą europejską. Budapeszt pozyskał szczepionki z Rosji i Chin. Na taki krok zdecydowały się władze, które miały dość opóźnień dostaw szczepionek w ramach unijnego planu oraz ze względu na kolejną falę zakażeń koronawirusem. Nowy wariant Covid-19 doprowadził do ogromnego obciążenia węgierskiego systemu opieki zdrowotnej.

Już ponad 12 proc. dorosłej populacji Węgier otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki. Jest to drugi co do wielkości wskaźnik szczepień w Unii Europejskiej po małej wyspiarskiej Malcie i powyżej średniej unijnej wynoszącej 7 proc. Według Johns Hopkins University, z pięcioma preparatami zatwierdzonymi do użytku na Węgrzech, czyli więcej niż w jakimkolwiek innym kraju UE, ponad 1,2 miliona Węgrów otrzymało szczepionkę.