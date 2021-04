Niedzielski: Z całą pewnością można już powiedzieć, że III fala słabnie

Jeden z dziesięciu znika z TVP? Tadeusz Sznuk pożegnał się: "to koniec". OŚWIADCZENIE TVP

Jeden z dziesięciu to teleturniej, który w oczach wielu telewidzów ma miano kultowego. Jest on obecny na antenie TVP od 3 czerwca 1994. Niezmiennie, od blisko 30 lat program prowadzi Tadeusz Sznuk. W ostatnim odcinku, czyli Wielkim Finale 124. edycji programu prowadzący wypowiedział znamienne słowa. Czy to oznacza, że Jeden z dziesięciu zniknie?