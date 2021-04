Koronawirus w Polsce: Ponad 12,7 tysiąca nowych zakażeń. Zmarły 694 osoby

- Zgodziliśmy się, co do tego, jak przeprowadzić tę operację w sposób efektywny i aby te szczepionki dotarły do jak największej liczby osób – mówił Jacek Levernes, prezes Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL). Natomiast Rafał Baniak, wiceprezes Pracodawców RP przekazał, że uwagi pracodawców w większości są uwzględniane, a jego organizacja o włączenie firm do szczepień ubiegała się od jesieni.