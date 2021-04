Szczepienia w zakładach pracy. Jarosław Gowin: Najdalej w okolicach 10 maja ruszymy masowo z akcją szczepień z udziałem wszystkich firm

Podkreślił także, że rząd rozpoczął już współpracę z jednym z kluczowych środowisk – samorządami, a teraz nawiązał dialog z przedsiębiorcami. - Zapowiedzieliśmy tydzień temu w współpracy z przedsiębiorcami wielką akcję szczepień w zakładach pracy. (…) Jest to kluczowe do powrotu do normalności i odmrożenia gospodarki – mówił wicepremier.

Jednocześnie zaznaczył, że jest „ to test solidarności, ale także wzywanie logistyczne”, by sprawnie zaszczepić jak największą ilość osób i rozpocząć szczepienia w zakładach pracy.

Minister rozwoju podkreślił, że akcja szczepień w zakładach pracy była konsultowana z przedsiębiorcami i w rozporządzeniu, które zostanie opublikowane zawarte są zarówno postulaty ministerstwa, jak i przedstawicieli środowiska.

- Zgodziliśmy się, co do tego, jak przeprowadzić tę operację w sposób efektywny i aby te szczepionki dotarły do jak największej liczby osób – mówił Jacek Levernes, prezes Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL). Natomiast Rafał Baniak, wiceprezes Pracodawców RP przekazał, że uwagi pracodawców w większości są uwzględniane, a jego organizacja o włączenie firm do szczepień ubiegała się od jesieni.

- Mam nadzieję, że ten pilotażowy program okaże się sukcesem - powiedział z kolei Rafał Paczka z Federacji Pracodawców Polskich.

Pierwsze szczegóły programu szczepień

- Będzie dostępny wzór dokumentu, jaki pracownik będzie musiał podpisać ze swoim pracodawcą przed poddaniem się szczepieniu. Najpóźniej w przyszłym tygodniu te szczegóły będą znane – odpowiedział Gowin. Przekazał także, że na razie nie jest przewidziane, by firmy poniżej 500 pracowników same przystępowały do tego programu.