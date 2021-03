Niedzielski: Podjąłem decyzję o zawieszeniu dyrektora szpitala miejskiego w Radomiu. To nie jest decyzja polityczna

Briefing prasowy ministra zdrowia odbył się przed głównym wejściem do tworzonego szpitala tymczasowego w Radomiu. Jak się okazało, lokalizacja nie była przypadkowa. - Dzisiejsze wyniki wskazują, że mamy do czynienia z trudną sytuacją, która wymaga trudnych decyzji - rozpoczął Niedzielski nawiązując do dzisiejszej liczby zakażeń, która przekroczyła 17 tysiecy.- Szpitale tymczasowe powstawały po to, aby pomóc w walce z pandemią w trakcie rozwijania się trzeciej fali - tłumaczył.

- Trzecia fala się rozpędza. Trudne sytuacje wymagają trudnych decyzji- powiedział. Jak mówił, w Polsce szpitale powstały w blisko 40 lokalizacjach i dodał, że do Ministerstwa docierają sygnały "o trudnej współpracy wojewodów z lokalnymi samorządami, dyrektorami szpitali".- To nie jest czas, abyśmy poświęcali energię na brak dobrej współpracy- mówił.