Niedzielski: Nie ma tolerancji dla braku współpracy samorządów z wojewodami

- Dzisiejsze wyniki, kiedy liczba nowych zakażeń przekroczyła 35 tys., mówią po prostu same za siebie. Jeżeli popatrzymy jakie wzrosty, z jakimi wzrostami mamy do czynienia, to tych zakażeń jest o tysiąc więcej niż wczoraj, ale o ponad 9 tys. więcej, niż tydzień temu. To pokazuje z jakim tempem przyśpieszenia liczby zachorowań mamy do czynienia - mówił minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej.

Przekazał, że „szczególnie źle” sytuacja wygląda na Mazowszu, Śląsku i w Wielkopolsce.

Niedzielski: Brak współpracy z wojewodami nie będzie przeze mnie tolerowany

Minister zdrowia mówił również, że wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł poinformował go, iż współpraca z władzami Warszawy „nie układa się poprawnie".