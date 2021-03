Sondaż: Co Polacy myślą o wprowadzeniu ogólnokrajowego lockdownu?

Episkopat zachęca do odwiedzania kościołów. Eksperci chcą zamknięcia świątyń

Do 9 kwietnia zamknięte są m.in. baseny, muzea, kina, teatry i galerie handlowe. Ministerstwo Zdrowia nie przewiduje zamykania kościołów w najbliższym czasie. Niektórzy eksperci twierdzą, że to błąd. W badaniu ankietowym połowa zapytanych Polaków chce zamknięcia świątyń, mniej więcej tyle samo, by były one otwarte.