Negocjacje z nauczycielami bez przełomu. Czarnek: "Wola jest, ale decyzje zapadają wyżej niż MEiN"

Po zakończeniu piątkowego spotkania, szef resortu edukacji, odnosząc się do proponowanych przez związki zawodowe podwyżek dla nauczycieli, mówił, że są to decyzje, które „zapadają zdecydowanie wyżej niż w MEiN”. - Bo dotyczą one nie samej woli, bo wola jest, tylko reguł budżetowych, reguł wydatkowych, pewnych kotwic, pewnych rozwiązań prawa budżetowe również na szczeblu unijnym, które muszą już wypracowywać i rozwiązywać ten problem w centralach związkowych z premierem naszego rządu. Pan premier Morawiecki z centralami związkowymi - zwłaszcza z „Solidarnością”, do takich rozmów będzie przystępował, tu nie jest kwestia woli, tu jest kwestia prawa budżetowego – mówił Przemysław Czarnek na konferencji prasowej.