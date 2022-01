NATO wzmacnia wschodnią flankę. Okręty, samoloty, żołnierze

Dania wysyła fregatę na Morze Bałtyckie i planuje wysłanie czterech myśliwców F-16 na Litwę w ramach wsparcia wieloletniej misji Air Baltic Policing. Hiszpania wysyła okręty, aby dołączyły do sił morskich NATO i rozważa wysłanie myśliwców do Bułgarii. Francja twierdzi, że jest gotowa wysłać do Rumunii pododdziały pod dowództwo NATO. Holandia chce wysłać w kwietniu dwa samoloty F-35 do Bułgarii, aby wesprzeć działania patroli powietrznych NATO w regionie, a także przygotowuje okręt i jednostki naziemne dla Sił Operacyjnych NATO. Wcześniej USA także dały do zrozumienia, że rozpatrują możliwość zwiększenia obecności wojskowej na wschodniej flance Sojuszu.