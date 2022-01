Waszyngton: Joe Biden rozważa wysłanie do krajów wschodniej flanki NATO dodatkowych żołnierzy USA

Jeszcze w tym tygodniu może zapaść decyzja Waszyngtonu o wysłaniu do krajów wschodniej flanki NATO od tysiąca do pięciu tysięcy dodatkowych żołnierzy. Taki krok rozważa prezydent Joe Biden – pisze "New York Times".

Gdyby doszło do eskalacji konfliktu, liczba wojsk amerykańskich mogłaby szybko wzrosnąć do 50 tysięcy. To możliwa reakcja na koncentrację rosyjskich sił wojsk na Białorusi. Część żołnierzy miałaby zostać przeniesiona z USA, pozostała trafiłaby do krajów Europy Środkowo-Wschodniej z baz USA w innych państwach Europy, dodaje „New York Times”.

Biden rozważa nie tylko wysyłanie tysięcy żołnierzy do Europy Wschodniej i krajów bałtyckich, ale także rozmieszczenie okrętów i samolotów wśród sojuszników z NATO. Posunięcie to oznaczałoby poważny zwrot dla administracji Bidena, która do niedawna zajmowała powściągliwe stanowisko wobec Ukrainy, w obawie przed sprowokowaniem Rosji do inwazji. Ale kiedy Władimir Putin nasilił wrogie działania wobec Ukrainy, a rozmowy z Moskwą nie powstrzymały jej wrogich zapędów, administracja odchodzi od strategii „nie prowokować”.