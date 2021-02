Najnowszy sondaż: Sześć ugrupowań w Sejmie. Lewica z dwucyfrowym poparciem wśród Polaków

Według najnowszego sondażu wyborczego Estymator dla dorzeczy.pl do Sejmu dostałoby się sześć ugrupowań.

Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na 37,6 procent poparcia, co oznacza, że zanotowało wzrost o 0,2 pkt. procentowe względem poprzedniego sondażu.

Drugie miejsce zdobyłaby Koalicja Obywatelska, na którą oddałoby głos 19,2 procent Polaków. Tym samym największa partia opozycyjna zanotowała spadek poparcia o 2,3 pkt procentowe.

Podium zamyka ruch Szymona Hołowni Polska 2050, na który zagłosowałoby 17,1 procent obywateli. Jest to wzrost o 0,9 pkt procentowych.

Kolejne ugrupowania, które dostałyby się do Sejmu, to Lewica, którą poparłoby 11,4 procent Polaków, co jest wzrostem o 1,7 pkt procentowych. Także Konfederacja wprowadziłaby swoich posłów do izby niższej parlamentu. Zagłosowałoby na nią 6,9 procent, co jest spadkiem o 0,2 pkt procentowe.