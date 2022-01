Najbardziej skutecznym narzędziem w odzyskiwaniu dzieł sztuki są negocjacje

W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 1 stycznia działa Departament Restytucji Dóbr Kultury. Przejął on obowiązki Wydziału do spraw Restytucji Dóbr Kultury w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych. Co się zmieniło?

Z roku na rok liczba spraw, które do tej pory prowadził wydział rośnie. Coraz większa jest liczba odnajdywanych obiektów, które powracają do swoich macierzystych muzeów. Tym samym konieczny jest rozwój zespołu i zwiększenie liczby pracowników, którzy się tymi sprawami zajmują; po to, aby efekty były większe, a także po to, by przetworzyć posiadaną wiedzę. Ponieważ nie jest dla nas problemem zdobywanie tych informacji; narzędzia którymi dysponujemy i doświadczenie jak najbardziej nam w tym pomagają, jednak konieczni są pracownicy, którzy będą te informacje przetwarzać. Jak wiemy, to od przetworzenia informacji wszystko się zaczyna.