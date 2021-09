Nadchodzi czwarta fala epidemii, choć bardzo nie chcemy jej widzieć

Znów zaczęły się wrosty zachorowań na COVID-19. Środa i czwartek przyniosły po ponad 300 nowych zachorowań na COVID-19. Najprawdopodobniej zapowiada to czwartą falę pandemii. Nie jest to szczególna niespodzianka. Dzienne liczby zachorowań rosły już w sierpniu, jednak z punktu widzenia szerszej publiczności w zasadzie niepostrzeżenie, bo w tempie średnio kilku zachorowań na dobę. A nadejście czwartej fali pandemii było prognozowane już na przełomie wiosny i lata, chwilę po ustąpieniu trzeciej fali, przy czym stawało się to coraz bardziej prawdopodobne w miarę tego, jak rozczarowujące okazywały się dane na temat udział Polaków u w Narodowym Programie Szczepień. W tej chwili zaś w większości krajów Europy czwarta fala już trwa. W Wielkiej Brytanii, gdzie tylko w drugiej połowie sierpnia zachorowało już prawie pół miliona osób, czy Hiszpanii zaczęła się jeszcze w lipcu. W sierpniu objęła też m.in. Niemcy, Francję, Włochy i Austrię oraz kraje Beneluxu. Europa Środkowa i Wschodnia wciąż pozostają „zieloną wyspą” na pandemicznej mapie kontynentu, bo 4 fala zaczęła się również na wschód od naszego kraju - na Ukrainie, Białorusi i w Rosji. Ale i to nie potrwa już raczej długo.