Mularczyk: Orzecznictwo TSUE wyprodukowane, żeby gnębić polski rząd odbija się echem w Niemczech

Poseł Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z serwisem wPolityce.pl odniósł się do oczekiwanego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. niemieckiego systemu sądownictwa.

– Widać, że ta cała akcja przeciwko Polsce, która jest dzisiaj sterowana z Brukseli i w Trybunałach, ona oczywiście musi odbić i odbiła się konsekwencjami także w innych krajach Europy Zachodniej, gdzie system powoływania sędziów jest o wiele bardziej upolityczniony aniżeli w Polsce – stwierdził Arkadiusz Mularczyk. Polityk podkreślił, że rozstrzygnięcie TSUE w sprawie Niemiec będzie „bardzo ciekawe” i jednocześnie będzie to „ważny test” dla Trybunału.

– Jeśli TSUE będzie konsekwentny, to nakaże również Niemcom zmianę systemu, co może doprowadzić do wielkich turbulencji w Niemczech. Jeśli zaś będzie niekonsekwentny i powie, że w Niemczech mogą być inne standardy, to pokaże to w sposób ewidentny, że rzeczywiście w UE mamy różne standardy wobec różnych krajów – wskazał.