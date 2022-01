Europejski trybunał milczy ws. wniosku z Niemiec. Kaleta: Złapaliśmy TSUE w jego własne sidła Anna Piotrowska

Geert Vanden Wijngaert/Associated Press/East News

No to TSUE będzie miał test – podkreśla wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, odnosząc się do sprawy, jaką wkrótce powinien zająć się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ma ona związek z sędziowską niezależnością w Niemczech.