Morawiecki: Nie doprowadzimy do zamknięcia kopalni w Turowie. Nie możemy sobie pozowolić na ryzyko utraty dostępu do energii elektrycznej

Premier Morawiecki przedstawił nowe okoliczności. - Pierwsza to budowa tzw. ekranu, który ma zabezpieczyć wodę naszych czeskich sąsiadów. On miał być wybudowany do 2023, ale będzie gotowy już we wrześniu tego roku. Po drugie, nawet w sytuacji hipotetycznego zamknięcia kopalni, czego my nie przewidujemy, oznaczałoby to konieczność i tak dalszego pompowania wody- mówił i wyjaśnił, że "ten element i tak nadal by nie został wyeliminowany".

Jako trzeci powodów szef rządu wymienił wydanie nowej docelowej koncesji, "którą można zaskarżyć". Premier przyznał, że doszło do sporu, zagonienia sytuacji między Polską a Czechami, jakiego dawno nie było. - Będę rozmawiał o tym z premierem Babiszem- zapowiedział.