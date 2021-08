Minister zdrowia podał datę podania trzeciej dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi. Ile będzie kosztowała?

Minister zdrowa Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej co z trzecią dawką szczepionki przeciwko koronawirusowi powołując się na stanowisko Rady Medycznej poinformował, że ta rekomenduje podanie III dawkę szczepionki przeciw COVID-19 osobom z obniżoną odpornością.

- Jeżeli chodzi o termin podania trzeciej dawki, to on jest ustalony na nie wcześniej niż 28. dzień od zakończenia podstawowego cyklu szczepień. Przypominam, że mamy tu do czynienia z osobami, które mają upośledzoną odporność, więc jeżeli pojawia się odporność, to ona się utrzymuje bardzo krótko- tłumaczył.