Minister zdrowia o sytuacji pandemicznej w kraju: Nie chcę by Zakopane było polskim San Siro

Minister podkreślił, że do tej pory mieliśmy do czynienia ze stabilizacją sytuacji pandemicznej, jednak „od tygodnia obserwujemy nowy trend, czyli systematyczne zwiększanie liczby zakażeń.” - To pierwszy tydzień od wielu tygodni, kiedy ta średnia liczba dziennych przypadków zwiększyła się i nie są to wahania rzędu jednego procenta. To jest zwiększenie o blisko 5 proc. - powiedział.

Odnosząc się do weekendowych wydarzeń z Zakopanego, Niedzielski podkreślił, że znoszenie obostrzeń nie było decyzją prostą. - Robiliśmy to z duszą na ramieniu – mówił.

- Nawet jeśli obostrzenia są luzowane, to odpowiedzialność ma kluczowe znaczenie. Jesteśmy zobowiązani do zachowywania się odpowiedzialnie, do zachowywania dystansu, do noszenia maseczek – zaapelował.

Minister zaznaczył, że nie chce, by takie zachowania, jak to w Zakopanem były przyczyną trzeciej fali pandemii koronawirusa – Jeśli chcemy pozwolić na powrót biznesów, to takie wydarzenia to przekreślają – podkreślił. Jednocześnie zaapelował do Polaków o rozwagę i odpowiedzialność

- Nie chcę za miesiąc mówić, że na Krupówkach rozpoczęła się trzecia fala pandemii. Nie chciałbym, aby wysiłek medyków został zniweczony przez takie głupie zachowania – powiedział minister. Przy czym zaznaczył, że jeśli takie wydarzenia będą cały czas miały miejsce, to mogą powrócić pewne formy lockdownu.