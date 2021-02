Michał Dworczyk o zachowaniu turystów w Zakopanem: Jeżeli sytuacja będzie się pogarszać, to jest zagrożenie, że zniesione obostrzenia wrócą

W rozmowie z RMF FM, szef KPRM Michał Doworczyk został zapytany o to, czy zachowanie turystów może wpłynąć na zwiększenie ilości zakażeń koronawirusem. - Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Ta sytuacja jest wyrazem absolutnego braku odpowiedzialności. Obostrzenia zostały zniesione na okres dwóch tygodni i mogą wrócić. Takie zdarzenia stwarzają realne zagrożenia, że zarażeń będzie więcej – odpowiedział.

Co więcej, Dworczyk dodał, że według jego wiedzy „interweniowała policji i było kilkaset upomnień i mandatów.” - Dla mnie to było zaskoczenie, bo do tej pory Polacy przestrzegali obostrzeń – ocenił.

Wszystko zgodnie z planem

Michał Dworczyk przekazał także, że proces szczepień idzie zgodnie z planem i do końca pierwszego kwartału zostanie zaszczepionych 3 mln osób. - Szczepienia co do zasady odbywają się zgodnie z planem, natomiast bywają opóźnienia ze względu na zmianę dostaw przez producentów – mówił.