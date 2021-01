Minister zdrowia: Moim oczekiwaniem jest dymisja rektora WUM. Nie widzę możliwości współpracy z władzami Uniwersytetu

W piątek zakończyła się zakończyła się kontrola NFZ w WUM, która , że na uniwersytecie doszło do naruszeń, które związane były ze szczepieniami poza kolejnością.

- Osoby, które zostały zaszczepione poza kolejnością, były zgłaszane jako personel niemedyczny szpitala uniwersyteckiego. To wiedzieliśmy już wcześniej i to się potwierdziło. Co więcej, te osoby były zgłoszone 28 grudnia, czyli na dzień przed oficjalnym rozesłaniem przez NFZ wytycznych, które rzeczywiście dopuszczały możliwość szczepienia osób spoza ściśle zdefiniowanego personelu medycznego i niemedycznego, zatrudnionego w szpitalach. Ale wyjątki wskazane w piśmie miały dotyczyć bądź osób, które są rodziną medyków, bądź pacjentów szpitala – przekazał podczas konferencji minister Niedzielski.

Co więcej, Niedzielski dodał, że "w WUM doszło do nadużycia władzy". - Nałożyliśmy karę na placówkę - otrzyma 350 tys. zł mniej - powiedział.