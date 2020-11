Minister Zdrowia, Adam Niedzielski: Sytuacja się stabilizuje. To co najgorsze w pewnym sensie mamy za nami

Dworczyk odniósł się do szpitali tymczasowych, jak tłumaczył, do szpitala na Stadionie Narodowym zostaje przekazanych kolejne 200 łóżek. Łącznie gotowych będzie tam 500 łóżek. - Szpitale tymczasowe to nasza ostatnia linia obrony- dodał. Zapewnił także, że w kolejnych dniach będą oddawane do użytku kolejne szpitale tymczasowe w różnych częściach Polski.

Minister zdrowia przyznał, że "mieliśmy okres stopniowej stabilizacji liczby zachorowań". - Teraz jesteśmy w takiej fazie, w której ta stabilizacja następuje - stwierdził dodając, że to co "najgorsze", jest już za nami.

- Sytuacja się co najmniej stabilizuje. Dzisiaj, po raz pierwszy od dwóch tygodni, liczba dziennych przypadków wynosiła poniżej 20 tysięcy . To optymistyczny sygnał- powiedział szef resortu zdrowia. Niedzielski dodał, że spadek liczby zakażeń to optymistyczna wiadomość, ponieważ jest to realne odciążenie infrastruktury szpitalnej.

Niedzielski powiedział, że możemy sobie nawzajem pogratulować, poziom odpowiedzialności społecznej zdecydowanie się poprawił- odnosząc się np. do decyzji o zamknięciu cmentarzy. Jak tłumaczył, była ona bardzo trudna. - Co by było, gdyby nie było tej decyzji? Zostawiam to do państwa refleksji- mówił.