Minister Ewa Krajewska: Powszechnie stosowane leki przeciwbólowe są bardzo niebezpieczne dla organizmu

Polacy jedzą lekarstwa jak cukierki?

Mówi pani o zjawisku polipragmazji, czyli przyjmowaniu co najmniej pięciu leków jednocześnie. Mam tu na myśli wszystkie leki, zarówno te na receptę, jak i te, kupowane bez recepty oraz suplementy diety. Polipragmazja to w Europie zjawisko powszechne; powszechne jest również w Polsce – u nas dotyczy ponad 30 procent społeczeństwa powyżej 65 roku życia. Można więc powiedzieć, że jedna trzecia osób po 65 roku życia jest dotknięta problemem polipragmazji. Jest to problem, ponieważ wraz z ilością spożywanych leków wzrasta niebezpieczeństwo interakcji, działań niepożądanych. Jeśli chodzi o szacowanie ryzyka niebezpieczeństwa działań niepożądanych, to występuje ono już przy czterech lekach, na poziomie 38 procent. Przy siedmiu lekach ryzyko to wzrasta do 82 procent, a przy 10 lekach mamy już pewność, że takie działania niepożądane wystąpią. Zjawisko polipragmazji będzie się nasilać, ponieważ starzeje się nasze społeczeństwo; z każdym rokiem przybywa osób po 65 roku życia. Z pewnością też pandemia Covid-19 wpłynęła na to, że zintensyfikowały się obawy Polaków o zdrowie. Widzimy, że potencjał rynku detalicznego aptek rośnie rok do roku; obroty apteczne również wzrastają. Już w pierwszych tygodniach pandemii apteki odnotowały 20 milionów wizyt, a farmaceuci udzielili ponad trzy i pół miliona porad.