Minister Czarnek komentuje działania edukacyjne fundacji prof. Geremka. „Bezwzględnie miały na celu ukształtowanie nowego pokolenia”

Jak ocenia Pan programy edukacyjne realizowane przez Fundację prof. Geremka, na które były przeznaczone miliony złotych, które pochodziły m.in. ze spółek skarbu państwa?

Przemysław Czarnek: Trudno powiedzieć, jak to oceniać w tym znaczeniu, że nie znam treści, które były przekazywane, podczas tych warsztatów. Sądząc po tytułach – jak np. „Stosunek Polaków do Holokaustu”, „Prowincjonalizm psychologiczny Polaków” czy też „Okrągły stół – czy można było inaczej” oraz patrząc na listę wykładowców, ewidentnie widać w jakim kierunku to nauczanie mogło pójść – w kierunku wyłącznie gloryfikowania wszystkiego tego, co stało się w 1989 r. i w latach 90-tych, ale również – niestety – w kierunku torpedowania narodu polskiego i obciążania go jakąś winą za Holokaust, podczas gdy byliśmy największą ofiarą II wojny światowej.

Czy te długofalowe działania edukacyjne, skierowane do nauczycieli i uczniów głównie z mniejszych miejscowości, mogły mieć na celu – Pana zdaniem – ukształtowanie nowego pokolenia?