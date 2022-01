Finanse i edukacja fundacji im. Bronisława Geremka

Z dokumentów fundacji, do których dotarliśmy wynika, że w latach 2010-2015 darczyńcą był m. in PKN Orlen zaś Jacek Krawiec, ówczesny prezes paliwowego giganta do kontaktów z fundacją wyznaczył dyrektora wykonawczego ds. marketingu Leszka K., który został oskarżony (podobnie jak Jacek Krawiec) w tzw. sprawie Sławomira Nowaka - gigantycznej aferze korupcyjnej.

"Z przykrością informuję, że ze względu na liczbę pełnionych obowiązków zmuszony jestem zrezygnować z funkcji członka Rady Fundacji Centrum im. Profesora Bronisława Geremka. Jednocześnie na rolę, jaką odegrał Pan Profesor Bronisław Geremek w kształtowaniu wolnościowych postaw Polaków i budowie społeczeństwa obywatelskiego chciałbym, by PKN Orlen - jako największy polski koncern - nadal wspierał działania Fundacji na dotychczasowych warunkach finansowych. Wszelkie kwestie techniczne związane z umową będzie koordynować ze strony PKN Orlen Pan Leszek K. (usunęliśmy nazwisko ze względu na to, że jest objęty aktem oskarżenia - red.) - Dyrektor Wykonawczy ds. marketingu"- pisał 18 czerwca 2014 roku Jacek Krawiec w piśmie adresowanym do Jolanty Kurskiej, ówczesnej prezes fundacji oraz Marcina Geremka, przewodniczącego rady fundacji.

Pieniądze były także przekazywane od PZU zaś Andrzej Klesyk, prezes państwowego giganta ubezpieczeniowego zasiadał w radzie fundacji Centrum im. Profesora Bronisława Geremka.