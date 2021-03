Michał Dworczyk o przyspieszeniu szczepień: Rozpoczynamy rejestrację dla seniorów w wieku 60-65 lat

Minister zdrowia podczas konferencji zaapelował do Polaków. - Sytuacja jest bardzo poważna. Dzisiaj kolejny raz mamy przekroczone 25 tysięcy zachorowań. W stosunku do zeszłego tygodnia jest to poważny przyrost – mówił. - To jest ta sytuacja, której musimy pójść po głęboką refleksję dotyczącą bezpieczeństwa naszego i naszych bliskich – dodał.

Minister podkreślił, że brytyjska mutacja wirusa wypiera inne warianty w Polsce. - Udział tego wirusa to jest mniej więcej między 60 a 80 procent, ten wirus jest bardziej zajadły, jest bardziej zaraźliwy - podkreślił szef resortu.

- W naszych rękach są trzy narzędzia: szczepienia, obostrzenia, ale są to również podstawowe zasady, jak dezynfekcja. Tylko naszą odpowiedzialnością możemy tę falę przełamać – dodał Niedzielski.

Minister zdrowia mocno skrytykował także publikację jednego z dzienników dotyczącą szczepień preparatem AstraZeneki. Przekazał, że jest "oburzony". - Artykuł w sposób skandaliczny sugeruje niebezpieczeństwo szczepienia preparatem AstraZeneki. Myślę, że taka publikacja powinna być potępiona przez wszystkich dziennikarzy i całe środowisko. Widzę już tego bardzo wyraźne symptomy - zaznaczył.