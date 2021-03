Michał Dworczyk o pandemii koronawirusa w Polsce: Mamy szansę, że lockdown nie będzie niezbędny

Szef KPRM podkreślił, że ciężko jest jednak przewidzieć, jak będzie przebiegać pandemia oraz jako przykład podał państwa Unii Europejskiej, które wielokrotnie musiały zmieniać wcześniej wprowadzane plany. - Było porównanych kilka krajów Unii Europejskiej i z tego porównania wynika, że wielokrotnie zapowiedzi, plany zmieniały się, bo poszczególne rządy musiały dostosowywać się do rozwoju epidemii. Podobnie jest w Polsce – mówił.

- Niestety natura - w tym wypadku epidemia i jej rozwój - są cały czas nie do końca przewidywalne. Dlatego mamy różne scenariusze – dodał Dworczyk.

Sceptycyzm w stosunku do rosyjskiej szczepionki

Podczas rozmowy poruszona została także kwestia podejścia polaków i rządu do użycia rosyjskiej oraz chińskiej szczepionki przeciwko COVID-19. - Polacy w kilku badaniach wykazali bardzo daleko idący sceptycyzm co do użytkowania szczepionki chińskiej i rosyjskiej – mówił Dworczyk.