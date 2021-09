Medycy odmówili spotkania z ministrem. Adam Niedzielski: Bojaźliwość przed prowadzeniem merytorycznej rozmowy

Trwa protest pracowników medycznych pod Kancelarią Premiera. Minister zdrowia Adam Niedzielski zaprosił na wtorek protestujących na spotkanie z przedstawicielami resortu. Wcześniej przekazał, że w rozmowach nie weźmie udziału premier Mateusz Morawiecki, czego domagali się przedstawiciele służby zdrowia. Ostatecznie na spotkanie z ministrem protestujący się nie stawili.

– To już jest drugie spotkanie, na które wystosowałem zaproszenie i na którym nie pojawiała się strona komitetu strajkującego. Nie były prowadzone żadne rozmowy, więc pod tym względem uznaję, że jest to taka wystarczająca liczba. Ile razy można się zwracać z prośbą? Konwencja szanowania się nawzajem wymaga odpowiadania na zaproszenia. A jeżeli nie ma tej odpowiedzi, to ja muszę działać niezależnie od tego czy druga strona okazuje szacunek, czy tego szacunku nie okazuje – mówił we wtorek Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej.