Strajk medyków. „Przy poprzednich rządach też protestowaliśmy”

Kilka dni temu Adam Niedzielski poinformował, że nie jest w stanie zaakceptować takiego podejścia, które nie jest ukierunkowane na rozwiązywanie problemów. Zdaniem ministra zdrowia spełnienie postulatów zawodów medycznych oznaczałoby zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia aż o 100 mld zł.

Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych powiedziała polskatimes.pl, że protestujący wystąpili do ministra zdrowia z wnioskiem o przesłanie dokumentów źródłowych i przedstawienie założeń, które były podstawą wyliczenia skutków finansowych naszych postulatów w latach 2021 i 2022 roku. – Podkreślam, że na 8 postulatów tylko jeden dotyczy naszych wynagrodzeń reszta dotyczy zmian systemowych – dodała.

Dopytywana, czy jej zdaniem Ministerstwo Zdrowia robi nieprawidłowe wyliczenia, przewodnicząca OZZPiP powiedziała, że nie chce tego oceniać. – Jeśli mamy się odnosić do czegoś i Ministerstwo Zdrowia przedstawia nam dane, że – na przykład – wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy będzie kosztowało 1 mld zł, to my nie wiemy, jak taka kwota została wyliczona, w stosunku do jakiej liczby pracowników? Kto jest w tej grupie po 15 latach pracy? Czy w ogóle ktoś posiada dane dotyczące stażu pracy pracowników? Chcemy poznać te założenia, które były podstawą wyliczeń Ministerstwa Zdrowia. Chcemy być po prostu poważnie traktowani – dodała.