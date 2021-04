Mata i jego "Patoreakcja". Młody raper uderza m.in. w TVP, Jacka Kurskiego i Krystynę Pawłowicz. Nowy singiel rapera hitem internetu

Mata - "Patoreakcja"

W nowym utworze - który dzień po premierze ma już ponad 2 mln wyświetleń na YouTube - Mata odnosi się do reakcji, jakie wywołał jego pierwszy singiel "Patointeligencja".

Raper uderza m.in. w TVP i prezesa stacji Jacka Kurskiego, w kierunku którego padają niecenzuralne słowa. Dostało się też Krystynie Pawłowicz i Jarosławowi Jakimowiczowi - po premierze pierwszego singla Maty prezenter TVP sugerował, by rodzice wysłali go do wojska. - Obraził moich rodziców i chciał zrobić ze mnie degenerata, więc postanowiłem mu przypomnieć, że jego syn też pochodzi z mojego środowiska - tłumaczył Mata w wywiadzie dla "Polityki".