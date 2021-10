Kim jest Michał Matczak? Raper Mata to syn profesora Marcina Matczaka. "Patointeligencja" otworzyła mu drzwi do wielkiej kariery

ZOBACZ TEŻ | Hirek Wrona w programie MuzoTok

Pod koniec 2019 roku w sieci pojawił się utwór rapera Maty pt. "Patointeligencja" , który zapowiadał jego debiutancki album "100 dni do matury". W zaledwie tydzień od publikacji piosenka osiągnęła ogromną popularność, dobijając do 6 milionów wyświetleń w serwisie YouTube . Klip natychmiast wywołał skrajne reakcję, dzieląc odbiorców na tych, którzy młodego rapera uznali za zblazowanego nastolatka oraz tych, którzy widzą w nim wyjątkowy głos młodego pokolenia, precyzyjnie opisujący problemy nowobogackiej młodzieży.

Czym jest "Patointeligencja"?

W teledysku do "Patointeligencji" widać jak Mata, wraz z grupą otaczających go kolegów, rapuje swój utwór na dziedzińcu II LO im. Stefana Batorego w Warszawie. Wszyscy ubrani są w szkolne swetry z logiem "Batoraka" i wspólnie wykrzykują refren "My To! Patointeligencja!".