Maseczki znów obowiązkowe: jak zrobić maseczkę ochronną bez szycia? Wielorazowa maseczka na koronawirusa DIY - proste sposoby

Od 10 października ponownie nie można opuścić domu bez zasłoniętych ust i nosa. W związku z obostrzeniem warto jest mieć kilka maseczek na zmianę, szczególnie jeśli planujemy dłuższe wyjście. Nie chcecie kupować maseczek? Dobrze się składa, bo istnieje wiele sposobów na samodzielne wykonanie maseczki w domu. By ją zrobić, nie trzeba nawet używać igły i nici. Jak wykonać wielorazową maseczkę higieniczną? Co zrobić, by nie parowały w niej okulary?

Obowiązkowe zasłanianie twarzy - wielorazowe maseczki ochronne Obowiązek zasłaniania nosa i ust poza domem ponownie wszedł w życie z dniem 10 października. Zdaniem lekarzy maseczki są ważniejsze niż rękawiczki jednorazowe, ponieważ ręce zawsze można umyć. Aby zakryć usta i nos, wystarczy wykorzystać to, co jest pod ręką i co każdy z nas ma w domu. Obowiązek zasłaniania części twarzy ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby, dlatego też dotyczy wszystkich, nawet potencjalnie zdrowych.

Warto pamiętać, aby maseczkę regularnie dezynfekować i nie doprowadzać do stanu, w którym nosimy ją tak długo, iż staje się kompletnie wilgotna. Dlatego też dobrze jest mieć kilka zapasowych maseczek, które można łatwo wymieniać w razie potrzeby długotrwałego noszenia. Jak samodzielnie wykonać wielorazową maseczkę ochronną bez szycia?

Maseczka bez szycia: z T-shirta Do wykonania takiej maseczki potrzebujesz:

bawełnianej koszulki

nożyczek

linijki Jak zrobić maseczkę? Maseczka bez szycia: z bandany Do wykonania takiej maseczki potrzebujesz: bandany o długości ok. 40 cm

2 gumek recepturek

filtra do kawy Jak zrobić maseczkę? Maseczka ochronna: jak uszyć? Jeśli posiadasz w domu maszynę do szycia, możesz spróbować samodzielnie uszyć maseczkę ochronną na twarz. Nie jest to wcale trudne. W razie braku maszyny można także zszyć maseczkę ręcznie, choć zajmie to więcej czasu.

Do wykonania takiej maseczki potrzebujesz: dwóch kawałków materiału o wymiarach 25x15 cm

2 kawałków czegoś elastycznego (gumki, sznurka rozciągliwego) o długości 15 cm

igły z nicią

nożyczek

maszyny do szycia - jeśli posiadasz Jak zrobić maseczkę? Wielorazowe maseczki na twarz: jakich materiałów użyć? Czy każdy materiał nadaje się do zrobienia maseczki? Projektantka mody, Waleria Tokarzewska-Karaszewicz, podpowiada: Maseczki wielorazowe ochronne możemy wykonać z tkanin lnianych, dzianiny (dresówka, jersey), oraz z najbardziej popularnego materiału wykorzystywanego do tego celu - bawełny (np. typu pościelowego). Projektantka dodaje, że najważniejszy w doborze materiału jest jego skład, o czym często nie myślimy kupując ubrania. Materiały, które nie nadają się do produkcji maseczek, to z grubsza wszystkie syntetyczne materiały.

Maseczki ochronne: jak nosić? W przypadku zarówno jednorazowych, jak i wielorazowych maseczek ochronnych należy przestrzegać zasad ich noszenia w celu uniknięcia zakażenia. Główny Inspektorat Sanitarny wydał instrukcję prawidłowego zakładania i zdejmowania jednorazowej maseczki ochronnej. Jak robić to poprawnie?

Przed założeniem maseczki powinniśmy dokładnie umyć ręce mydłem i wodą lub zdezynfekować je płynem antybakteryjnym na bazie alkoholu.

Należy założyć maseczkę tak, by zakrywała nos i usta. Musimy upewnić się, że między maską a twarzą nie ma żadnych przerw.

Aby zdjąć maskę należy chwycić ją od tyłu za wiązanie. Przy tym etapie potrzeba szczególnej ostrożności, by nie dotknąć przedniej części maseczki.

Zdjętą maseczkę jednorazową należy wyrzucić - umieszczając ją w zamykanym pojemniku.

Nie należy wyrzucać maseczki do toalety.

Po ściągnięciu maseczki myjemy ręce wodą i mydłem lub dezynfekujemy. Ministerstwo Zdrowia W przypadku wielorazowych maseczek ochronnych należy prawidłowo je zdezynfekować, aby nadawały się do ponownego założenia. Jak to zrobić?

Wielorazowe maseczki ochronne: jak dezynfekować? Po prawidłowym zdjęciu maseczki (patrz wyżej) należy poddać ją dezynfekcji w taki sposób, aby zachowała swoje właściwości i jednocześnie pozostała sterylna do następnego założenia. Jak to zrobić? Bawełniane maseczki wielokrotnego użytku po wykorzystaniu należy wyprać w gorącej wodzie. Najlepiej dodatkowo zalać je wrzątkiem lub wrzucić do gotującej wody.

Najlepiej dodatkowo lub wrzucić do gotującej wody. Po wypraniu można maseczkę wyprasować gorącym żelazkiem.

Innym sposobem dezynfekcji maseczki jest włożenie jej do piekarnika nagrzanego do 70 stopni Celsjusza na 30 minut.

na Bawełniane maseczki można także zdezynfekować za pomocą środków antybakteryjnych o zawartości minimum 70% alkoholu. Maseczki na twarz: co zrobić, by nie parowały w nich okulary? Dla osób noszących okulary obowiązek noszenia maseczek może okazać się prawdziwą zmorą. Wszystko przez to, że wydychane, ciepłe powietrze nie wydostaje się na wprost, lecz do góry sprawiając, że okulary stają się zaparowane. Jest to nie tylko uciążliwe, ale i niebezpieczne - poprawianie maseczki ręką lub przecieranie okularów w trakcie robienia zakupów może doprowadzić do zakażenia. Co zrobić, aby okulary nie parowały w trakcie noszenia maseczki? Oto trzy domowe sposoby:

Przyczyną zaparowanych okularów jest to, że maseczka nie przylega w pełni do twarzy, a wydychane powietrze wydostaje się szczeliną między policzkami, nosem i maseczką. Aby uniknąć parowania, uszczelnij maseczkę w tym miejscu. W wolną przestrzeń możesz włożyć kawałek materiału, zwiniętą chusteczkę higieniczną lub watę. Drugim sposobem na parujące okulary jest posmarowanie ich gliceryną. Należy na miękką szmatkę nanieść 3 krople gliceryny i wetrzeć ją w szkła. Tym sposobem para wodna nie powinna osiadać na okularach. Nie posiadasz w domu gliceryny? Zamiast niej sprawdzi się także zwykłe mydło. Wystarczy kilka kropli mydła w płynie naniesionego na szkła, by okulary były odporne na parę wodną. Pamiętaj, aby dobrze wypolerować okulary miękką szmatką - tak, by nie zostały na nich smugi.

Pomysłowe maseczki ochronne W Chinach, w obliczu niedoboru maseczek higienicznych w sklepach, obywatele wykazują się niebywałą kreatywnością w tworzeniu prowizorycznych zasłon twarzy z tego, co jest pod ręką. Można się zainspirować, jednak polecamy dosyć klasyczną - w porównaniu z poniższymi zestawieniami - maseczkę z t-shirta. Dziwne pomysły na maseczki



Niektórzy radzą sobie jak mogą. Choć można się zainspirować, lepiej jednak potraktować podobne pomysły w kategorii żartu.



