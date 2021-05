Marian Banaś oskarża szefa MSWiA. Wąsik: Im kto więcej nabroił, tym bardziej atakuje PiS

Szef NIK Marian Banaś w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” ocenił, że Polską rządzi szef MSWiA Mariusz Kamiński, który „zbiera haki na każdego”. Zdaniem Banasia, to właśnie Kamiński „chciał go zniszczyć”. Do wywiadu z szefem Izby odniósł się wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik. - Im kto więcej nabroił tym bardziej atakuje PiS – stwierdził w mediach społecznościowych.

Prezes NIK podkreślił, że obecnie w Polsce całkowicie zakłócony został trójpodział władzy. Dodał, że PiS jest skuteczny w utrzymywaniu monopolu władzy, a każdy taki monopol jest „niebezpieczny dla państwa i dla narodu”. Banaś: Kamiński rządzi w Polce i zbiera haki Marian Banaś przekonywał w rozmowie z gazetą, że to prezes PiS zaproponował mu stanowisko prezesa NIK. Co więcej miał to zrobić bez wiedzy szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego.

Wskazał jednak, że obecnie to Kamiński sprawuje władzę. - To on rozdaje karty. Jeśli ma się monopol na informację i można wobec każdego spreparować zarzuty, oskarżenia. Myślę, że zbierane są haki na każdego, na wszelki wypadek – stwierdził Banaś. - Wiem na pewno, że te haki Kamiński zbiera, a co z nimi robią, to kwestia domyślna – dodał.

Zdaniem Banasia, to właśnie szef MSWiA chciał „go zniszczyć, sugerując, że w kamienicy, którą wynajmował, jest regularny burdel”. Spotkanie na Nowogrodzkiej Szef NIK opowiedział również o spotkaniu w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, w którym wziął udział również Mariusz Kamiński i Jarosław Kaczyński. Banaś wyraził rozczarowanie, że szef MSWiA wątpił wówczas w jego kompetencje, mówiąc, że „wziął się nie wiadomo skąd”. - To było jak uderzenie sztyletem w moje serce, bo przecież prezes musiał wiedzieć, jaki jest mój życiorys (...) W tej nowej Polsce, o którą walczyłem, usłyszeć, że ma się powiązania z mafiami, z którymi walczyłem, z gangsterami. W takiej sytuacji to tylko zapaść się ze wstydu, że tacy ludzie rządzą Polską – mówił Banaś.

Spotkanie z Kaczyńskim i Morawieckim W „DGP” Banaś opowiedział także o spotkaniu do jakiego doszło w 2019 r. na terenie rządowej willi przy ul. Parkowej w Warszawie. Szef NIK spotkał się tam z prezesem PiS i premierem Mateuszem Morawieckim.

Jak wskazał Banaś, to tam usłyszał, że „dla Polski byłoby dobrze”, aby zrezygnował ze sprawowanej funkcji w Izbie. Miał wówczas odpowiedzieć, że został legalnie wybrany i swoją kadencję będzie sprawował do końca. Odejście miał mu sugerować „językiem polityczno-dyplomatycznym” także premier Matusz Morawiecki, który „z polecenia” Kaczyńskiego dołączył do spotkania. Banaś dodał, że owy język był na tyle wyrazisty, że zorientował się, iż będą przeciwko niemu „prowadzone działania”. Wąsik: Im kto więcej nabroił, tym bardziej atakuje PiS Rozmowa szefa NIK była szeroko komentowana, zwłaszcza przez polityków opozycji. Poseł KO Adam Szłapka stwierdził, że wywiad Mariana Banasia to potężny akt oskarżenia rządów

PiS, Macieja Wąsika i Mateusza Morawieckiego.

Jego słowa skomentował wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, który stwierdził, że to dopiero „prolog”. - Prawdziwy akt oskarżenia przeciw PiS będzie, kiedy wywiadu udzieli Sławomir Nowak. Im kto więcej nabroił tym bardziej atakuje PiS. Norma – ironizował.

Raport NIK o stanie państwa 13 maja Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport, w którym negatywnie oceniła proces przygotowania wyborów powszechnych na prezydenta zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. z wykorzystaniem głosowania korespondencyjnego przez skontrolowane podmioty: KPRM, MSWiA, MAP, Pocztę Polską i PWPW. Ostateczne wybory się nie odbyły.

Zdaniem szefa NIK Mariana Banasia, nawet sytuacje nadzwyczajne, takie jak stan epidemii, nie mogą stanowić powodu do odstąpienia od „konstytucyjnej zasady praworządności i od poszukiwania rozwiązań zapewniających gospodarne wydatkowanie środków publicznych na realizację zadań państwa”. - NIK w dniu dzisiejszym skierowała zawiadomienia do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zarządy Spółek Skarbu Państwa, to jest Poczty Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych – przekazał wówczas Banaś.

