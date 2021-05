Mocne wystąpienie Adama Bodnara w Sejmie. „Wielokrotnie pogwałcona została konstytucja”

Rzecznik Praw Obywatelskich, podczas piątkowego posiedzenia Sejmu, ostatni raz w swojej kadencji przedstawił informację o działalności RPO oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2020. – Wielokrotnie pogwałcona została konstytucja i naruszona została zasada trójpodziału władz w państwie – mówił Adam Bodnar.

– Mam świadomość i przekonanie, że jest to moje ostatnie wystąpienie przez Wysoką Izbą w roli Rzecznika Praw Obywatelskich. Chciałbym podkreślić, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 kwietnia traktuję i oceniam jako bezprawny – oświadczył podczas swojego wystąpienia w Sejmie Adam Bodnar. Dodał, że owa bezprawność jest „dodatkowo podkreślona przez niedawne rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ws. Xero Flor przeciwko Polsce, w którym to wyroku trybunał w Strasburgu ocenił skład TK”. - Jednakże fakt opublikowania wyroku TK w Dzienniku Ustaw powoduje, że nie będę miał innego wyjścia, niż dostosowanie się do tego, że norma prawna pozwalająca na wykonywanie zadań Rzecznika do czasu powołania następcy, przestanie obowiązywać i będę musiał się niestety do tego wyroku dostosować. Ale wierzę, że być może do tego 15 lipca uda się Sejmowi i Senatowi wybrać mojego następcę – stwierdził RPO.

Bodnar: Wielokrotnie pogwałcona została konstytucja – Wielokrotnie pogwałcona została konstytucja i naruszona została zasada trójpodziału władz w państwie. Wiele instytucji publicznych utraciło przypisane im wcześniej przez konstytucję i ustawy cechy niezależności. Przez całe te sześć lat zmierzaliśmy w stronę państwa, w którym władza jest centralizowana. Państwa, w którym narastają problemy związane z praworządnością i przestrzeganiem standardów demokracji – mówił Adam Bodnar w Sejmie. Wnioski z pandemii RPO wskazał, że należy się zastanowić jakie wyciągnąć wnioski z obecnej pandemii Covid-19.

– Czy przejdziemy do porządku dziennego nad śmiercią ok. 100 tys. osób. Czy będziemy się zastanawiali jak państwo polskie było do tej sytuacji przygotowane. Bo to nie był zwyczajny kryzys -przekonywa. Adam Bodnar wskazał, że według opinii Sekretarza Generalnego ONZ, to była „największa tragedia zdrowotna, społeczna, gospodarcza na świecie od czasów II wojny światowej”. - I musimy z niej wyciągnąć wnioski. Musimy postępować zgodnie z zasadą public accountability, czyli rozliczalności władz publicznych – mówił.

RPO stwierdził, że po pierwsze musimy dokonać kompleksowej analizy wszystkich procedur i mechanizmów, które zawiodły, we wszystkich sferach życia społecznego, czyli zdrowia, pomocy społecznej, edukacji, funkcjonowania władza publicznych. Po drugie musimy stworzyć fundusz kompensacyjny dla ofiar, zwłaszcza wszystkich tych rodzin, które straciły bliskich ze względu na zaniedbania władz publicznych, a po trzecie musimy zrekompensować straty przedsiębiorcom, którzy utracili potężne majątki, zgodnie z zasadami konstytucyjnej odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej. - I wreszcie musimy, i to najważniejsze, wyciągnąć wnioski dot. naprawy funkcjonowania polskiego państwa. To przesłanie, które wynika także z raportu rocznego Rzecznika, to przesłanie powinno być zrealizowane i to jest odpowiedzialność wszystkich organów władzy publicznej. To jest odpowiedzialność także samorządów lokalnych. To powinno być także zadanie dla opozycji parlamentarnej i pozaparlamentarnej. To powinno być także wyzwanie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego – mówił Adam Bodnar.

Rak zabija coraz więcej Polaków