Marcin Ociepa: Słowa Frasyniuka to więcej niż skandal – to błąd

„Nie służą państwu polskiemu - przeciwnie - plują na wartości, o które walczyli ich rodzice (…). Tak nie postępują żołnierze, śmieci po prostu, to nie są ludzkie zachowania. Trzeba mówić wprost, to antypolskie zachowanie” – takie słowa padły na antenie TVN24 z ust Władysława Frasyniuka. Mam wrażenie, że nie przystoją one nikomu, a już na pewno nie działaczowi opozycji z czasów PRL... Słowa Władysława Frasyniuka to więcej niż skandal – to błąd. To, co się dzieje dzisiaj na granicy polsko-białoruskiej, ale także na granicy Białorusi z Litwą, jest zaplanowaną operacją służb rosyjskich i białoruskich, obliczoną na kilka oczywistych celów. Chodzi m.in. o testowanie służb granicznych, administracji rządowej, opinii publicznej, polityków opozycji. Celem tej operacji jest również wywołanie konfliktów wewnętrznych, deprecjonowanie służb mundurowych, w tym wypadku Straży Granicznej i żołnierzy Wojska Polskiego po to, żeby podważyć zaufanie do nich. Władysław Frasyniuk wykazał się więc nie tylko brakiem kultury osobistej, ale i wpisał się w scenariusz pisany w Mińsku i Moskwie, a który ma na celu osłabienie państwa polskiego. Osobę, która tak czyni, Rosjanie określają mianem „pożytecznego idioty”.

Słowa Władysława Frasyniuka nie spotkały się z reakcją prowadzącego program. Chyba nie takiej postawy oczekujemy od dziennikarzy.

To było drugie rozczarowanie – nie tylko brak reakcji, ale nawet domaganie się, żeby ci żołnierze ujawniali swoje nazwiska i inne dane ułatwiające ich identyfikację. Mamy do czynienia z operacją służb specjalnych Rosji i Białorusi, więc oczywistym jest, że chcemy chronić tożsamość naszych funkcjonariuszy, którzy stawiają im opór na pierwszej linii. Pamiętamy, co zrobiła poseł Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus w trakcie zeszłorocznych manifestacji proaborcyjnych – kiedy to uzyskała od funkcjonariusza Policji jego nazwisko, a następnie zaczęła je krzyczeć do tłumu. To sprowadziło niebezpieczeństwo zarówno na policjanta, jak i jego rodzinę. Skierowałem wniosek o ukaranie pani poseł do sejmowej komisji etyki, ale komisja od niego odstąpiła, bo jest w niej większość członków z opozycji. Dla mnie kwestia ochrony funkcjonariuszy i ich rodzin w związku z pełnioną przez nich służbą państwową, ma charakter zupełnie fundamentalny. To jest ta fundamentalna granica osi podziału w polskiej polityce: my w Zjednoczonej Prawicy wierzymy w Państwo Polskie i chcemy, by było silne i sprawcze, opozycja to państwo jest gotowa bezwstydnie i bezrefleksyjnie osłabiać. Do czego innego prowadzą bowiem postulaty likwidacji urzędów wojewódzkich, CBA, IPN, krytyka Wojsk Obrony Terytorialnej, czy ograniczanie liczebności polskiej armii za czasów PO-PSL? Teraz chcieliby bezczynności Straży Granicznej. Nie na naszej warcie.