Europa może stanąć przed kolejnym problemem - uchodźczym [ANALIZA]

Przemoknięci, zmarznięci, głodni – już dwa tygodnie na granicy polsko-białoruskiej koczuje trzydziestu dwóch migrantów, prawdopodobnie z Afganistanu. Sytuacja w pobliżu miejscowości Usnarz Górny na Podlasiu staje się coraz bardziej dramatyczna. Grupka znalazła się w potrzasku. Z jednej strony białoruscy pogranicznicy nie pozwalają im wrócić na Białoruś, z drugiej - polska Straż Graniczna nie chce ich wpuścić do Polski. W sobotę do pograniczników dołączyło wojsko. Wczoraj część migrantów wróciła na Białoruś.

- Zastała nas absurdalna sytuacja, ponieważ jest tutaj szpaler żołnierzy razem ze strażą graniczną. Panowie dostali rozkaz, żeby nikogo nie przepuszczać, dlatego że to jest teren prywatny. (...) To bardzo utrudnia kontakt z tymi osobami i one już nie widzą nikogo. Wiedzieli, że mają jakieś wsparcie, że mogą prosić o pomoc, teraz zostali sami z wojskiem i strażą graniczną - powiedział w TVN24 Piotr Bystrianin, prezes Ocalenia.