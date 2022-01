Marcin Duma: Nie ma przepływu między wyborcami PiS-u a wyborcami opozycji

Jak pierwsze kilka tygodni wdrażania Polskiego Ładu wpłynęły na poparcie dla koalicji rządzącej, a jak dla opozycji? Krótko mówiąc, kto stracił, kto zyskał?

Nie wiem, czy Polski Ład jest akurat tym, co generowało, przynajmniej po stronie opozycyjnej główny ruch w zakresie sondażowym. Ponieważ, wydaje się, że to, co przyniosło opozycji zmianę, to jest przede wszystkim ofensywa Platformy Obywatelskiej i samego Donalda Tuska, która była zresztą oczekiwana przez jego elektorat. Mam tu na myśli głównie część liberalną tego elektoratu, która oczekiwała od Donalda Tuska, że jak on wróci, to ostro zabierze się do pracy i do walki o głosy wyborców. Ta nadzieja pozostawała przez pewien czas niezaspokojona. To wyjście z konferencjami prasowymi nie w Sejmie, nie w siedzibie partii, tylko w otoczeniu, wydawałoby się, zupełnie zwyczajnym, jak piekarnia, czy inny zakład pracy – to było mniej więcej to, czego oczekiwano, czyli owej pracy politycznej i walki o serce i dusze Polaków. I tak było to postrzegane.