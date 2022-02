"Mamy do czynienia z oszustwem". Jarosław Kaczyński o wyroku TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił w środę skargi wniesione przez Polskę i Węgry w sprawie tzw. mechanizmu warunkowości, uzależniającego korzystanie ze środków unijnych od poszanowania przez państwa członkowskie zasad państwa prawnego. Decyzję tę w mocnych słowach skomentował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. – Jest to moment historyczny zmian w UE z obszaru wolności w obszar, w którym będzie można stosować bezprawną przemoc, by tę wolność państwom tworzącym UE odbierać, by suwerenność ograniczać – ocenił na konferencji prasowej Zbigniew Ziobro. Szef resortu sprawiedliwości podkreślił przy tym, że wyrok TSUE jest "też dowodem na bardzo poważny, polityczny, historyczny błąd premiera Mateusza Morawieckiego".

O sprawę tę pytany był na antenie Polskiego Radia 24 wicepremier Jarosław Kaczyński. Zdaniem prezesa PiS, określenie "historyczne" jest odrobinę przesadzone. – Dziś w Unii Europejskiej trwa proces, któremu się przeciwstawiamy, eliminowania suwerenności państw, które do niej należą, ale to wszystko jest w trakcie i to w trakcie pewnej kontrowersji. Nie chcę już tutaj używać określenia walka, bo w UE nie należy ze sobą walczyć, ale takie określenie też nie byłoby tutaj dalekie od prawdy. I to, że ta skarga zostanie odrzucona, to było bardzo łatwe do przewidzenia, szczególnie po wypowiedzi rzecznika generalnego, po stanowisku, ale i przedtem to było właściwie oczywiste – mówił Kaczyński.