Małopolska kurator nazywa szczepienia "eksperymentem". Po krytyce ministrów publikuje sprostowanie

Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak pytana była w piątek w Radiu Zet o obowiązkowe szczepienia nauczycieli. Kobieta odpowiedziała, że jest temu przeciwna, a szczepienia nazwała "eksperymentem".

- Człowiek dorosły, człowiek wolny, musi sam odpowiedzialnie wybierać i nie wolno go do tego zmuszać. Absolutnie nie zgadzam się z pomysłem na to, żeby kogokolwiek do czegokolwiek przymuszać, zwłaszcza jeżeli mówimy o szczepionkach - stwierdziła kurator.

Nowak jednak nie chciała odpowiedzieć, czy sama przyjęła szczepionkę.

Jej słowa zostały skrytykowane zarówno przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, jak i ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Chwilę po tym Nowak opublikowała na Twitterze słowa skruchy.

„Przyznaję, że mając wykształcenie historyczne, a nie medyczne, nie powinnam się wypowiadać na temat szczepionki. Zapewniam, że w Małopolsce uczniowie i nauczyciele są bezpieczni, bo realizowane są cele polityki państwa polskiego” – napisała.