Londyn: krytyczne oceny wywiadu Meghan i Harry'ego. Padały mocne słowa: hańba i zdrada!

Trzeba jednak przyznać, że skala współczucia dla pozostałych członków rodziny królewskiej w związku z głośnym wywiadem wcale nie jest dużo wyższa. Tylko 16 procent badanych powiedziało, że ma dla nich dużo współczucia, trochę - 23 proc., niewiele - 25 proc., natomiast 20 proc. nie odczuwa go wcale.

Głośny wywiad księżnej Meghan i księcia Harry’ego dla Oprah Winfrey został generalnie źle przyjęty przez odbiorców. Pytani, czy wyraziliby współczucie tej parze, na podstawie tego, co czytali lub usłyszeli o wywiadzie, 56 proc. odpowiedziało, że nie odczuwa współczucia wcale lub małym stopniu. 17 proc. powiedziało, że trochę, a 12 proc. badanych miało dla nich dużo współczucia.

W kolejnym sondażu ośrodka YouGov była to już fala krytyki ze strony Brytyjczyków, która spłynęła na Meghan i Harry’ego po ich wywiadzie udzielonym stacji CBS. 47 procent mieszkańców Wysp uznało wywiad za niestosowny, przeciwnego zdania było 21 proc., a pozostali nie mieli zdania w tej sprawie.

Kolejny sondaż Ipsos MORI pokazał, że Meghan i Harry nie są ulubienicami Brytyjczyków. Za najpopularniejszego członka rodziny królewskiej badani uznali królową Elżbietę II, (40 proc., co oznacza wzrost o 8 punktów proc. w stosunku do 2018 r.) Na drugim miejscu uplasował się książę William - 32 proc., a tuż za nim z 29 proc. poparciem jego żona księżna Kate). Książę Harry znalazł się dopiero na miejscu czwartym, z 24 proc. wskazaniem badanych, co oznacza aż 18 punktów proc. mniej niż w 2018 roku. Wtedy Harry był liderem wspomnianego rankingu. Meghan zaś z 13 proc. znalazła się na siódmym miejscu i została jeszcze wyprzedzona przez córkę królowej księżniczkę Annę i męża królowej, księcia Filipa.