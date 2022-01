"Lex Czarnek". Sejm przyjął nowelizację ustawy Prawo oświatowe

– To nowelizacja, która ma usprawnić nadzór pedagogiczny nad szkołami i pozwolić kuratorium na eliminację sytuacji patologicznych, niezgodne z prawem działania dyrektorów szkół. Takie sytuacje – na…

Zadowolenia z przyjęcia nowych rozwiązań nie krył poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński. „Nowelizacja ustawy - Prawo oświatowe przyjęta. Nie ma miejsca na indoktrynację i ideologizację szkoły” – napisał polityk na Twitterze, gratulując szefowi MEiN Przemysławowi Czarnkowi.

Swojej krytycznej oceny wobec noweli nie krył z kolei Artur Dziambor z Konfederacji. „Ustawa 1812, czyli tzw. Lex Czarnek została przyjęta. To niestety błąd. Ale co najważniejsze, jest to błąd, którego centrolewica, gdyby kiedyś zdobyła władzę, nie odwoła. Będą z tych nowych praw korzystać pełnymi garściami. Ostrzegałem. Można zapisywać” – napisał parlamentarzysta.