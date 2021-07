Legia Warszawa obiecująco zagrała na inaugurację występów w Lidze Mistrzów. Trener Michniewicz ma jednak kilka problemów. [ANALIZA]

Legia wygrała pierwsze spotkanie z mistrzem Norwegii na jego terenie i zrobiła poważny krok do II rundy kwalifikacji Champions League. Do pełni szczęścia przed rewanżem, który zostanie rozegrany w środę, jeszcze jednak daleko...

Mistrzowie Polski objęli prowadzenie już w 2. minucie i od tego momentu nie wypuścili kontroli nad meczem. Strzelili przeciwnikom z FK Bodo/Glimt 3 gole, a jednak nawet tak pokaźna wyjazdowa zdobycz bramkowa nie sprawiła, że legioniści mogą czuć się pewni awansu.

Legia fajnie gra z kontrataku

- Jeśli masz kontrolę nad spotkaniem już od drugiej minuty, a na dodatek strzelasz trzy gole i w końcówce grasz z przewagą jednego zawodnika, a mimo to wygrywasz nieznacznie, bo dajesz sobie strzelić dwie bramki, to znaczy, że jest jakiś problem - ocenia Robert Kiłdanowicz, były piłkarz klubów ekstraklasy, były prezes Stomilu Olsztyn, a obecnie menedżer piłkarski i doktorant w katedrze prawa międzynarodowego UW. - Legia fajnie wyglądała w kontrach, taka gra to specjalność trenera Czesława Michniewicza. Tyle że swoboda norweskich piłkarzy w operowaniu piłką na naszym przedpolu momentami była przerażająca. Drużyna mistrza Polski nie jest jeszcze tworem skończonym, a rezultat dwumeczu Legii z FK Bodo/Glimt nie został rozstrzygnięty.

Michniewicz po meczu pochwalił Kacpra Skibickiego, miał zresztą ku temu powody. 19-letni wahadłowy zanotował bowiem dwie asysty i był silnym punktem Legi w grze ofensywnej. Problem polega na tym, że był też zamieszany w utratę obu goli gospodarzy.

Skibicki ma co poprawiać