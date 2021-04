Książę Filip nie żyje. Mąż królowej Elżbiety II miał 99 lat. Kochał przyrodę i miał do siebie dystans

Premier Boris Johnson złożył hołd zmarłemu, mówiąc, że pomógł on kierować rodziną królewską i monarchią, tak aby pozostała instytucją niezbędną dla zachowania równowagi i szczęścia życia narodowego Brytyjczyków. Przemawiając na Downing Street, Johnson dodał, że książę był ekologiem i mistrzem świata, jeśli chodzi o sprawy przyrody na długo przed tym, zanim stało się to modne.

- Dzięki swoim nagrodom książę kształtował i inspirował życie młodych ludzi, a podczas dziesiątek tysięcy wydarzeń spełnił ich nadzieje i pobudził ambicje. Pamiętamy księcia za to wszystko, a przede wszystkim za jego niezłomne wsparcie Jej Królewskiej Mości - dodał wyraźnie wzruszony premier.

Śmierć księcia Filipa nastąpiła zaledwie kilka tygodni po tym, jak 16 lutego został zabrany do londyńskiego szpitala króla Edwarda VII. Powodem było złe samopoczucie arystokraty. Dwa tygodnie później przeniesiono do szpitala St Bart’s, by leczyć go z infekcji i dolegliwości serca. Pałac Buckingham ogłosił wtedy, 16 marca, że został wypisany ze szpitala i był w dobrym nastroju.