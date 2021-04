Buntownik, który nie zapomniał o realiach rzeczywistości. Jak serial „The Crown” przedstawia księcia Filipa?

Niewątpliwie w scenariuszu przedstawiono go jako buntownika z wielkim sercem, który poświęcił swoje ambicje, by wziąć ślub z Elżbietą.

Serial telewizyjny „The Crown”, którego pierwszy sezon zadebiutował na platformie Netflix w 2016 roku, zdecydowanie przyczynił się do ponownego zdefiniowania wizerunku księcia Filipa.

Jednak w wizji serialu nie jest to sielska miłość, ponieważ oprócz poświęcenia się małżonce pojawia się także zazdrość o jej władze, czy złość na bezradność w stosunku do instytucji monarchii. Książę nie może przekazać swojego nazwiska dzieciom, musi zrezygnować ze stacjonowania we flocie, a także nie posiada żadnych oficjalnych obowiązków.

Przy czym serial, chyba jako pierwszy lub jeden z pierwszych, wprost poruszył kwestię zdrad i romansów Filipa, które pojawiły się po tym, jak Elżbieta przejęła brytyjski tron.

Nawet jeśli serial nie mówi tego bezpośrednio, to sugeruje on powiązanie księcia Filipa z jednym z najbardziej oburzających skandali rządowych – aferą Profumo z 1961 roku, kiedy to ujawniono informacje o spotkaniach polityków i ważnych brytyjskich osobowości z prostytutkami.