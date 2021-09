Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Niekończące się pasmo skandali pedofilskich, finansowych, homoseksualnych, obyczajowych niszczy kościół

Głośno o słowach polityka opozycji Sławomira Nitrasa, który chce opiłować katolików z przywilejów i uważa, że dobrze będzie, jeśli staną się oni w Polsce mniejszością. Jak to ksiądz widzi ze swojej perspektywy?

To potwierdzenie paranoi, jaką mamy w naszym kraju. Może poseł Nitras chce opiłować Donalda Tuska, który jest katolikiem? A może miał na myśli znakomitą większość członków i wyborców Platformy Obywatelskiej, którzy też są katolikami? Dla mnie kompletnie niepojęte jest to, że wypowiedź banalna, bez większego znaczenia, staje się w naszej ojczyźnie przedmiotem debaty publicznej. To nam pokazuje, jak głębokim jesteśmy zaściankiem. Niestety, Polska jest coraz dalej od wielkich debat, które przetaczają się obecnie przez świat. Jesteśmy demokracją peryferii, bez żadnego wpływu na losy Europy i świata. Jest mi wstyd, że dochodzi u nas do tego rodzaju karczemnych sporów, bez żadnego znaczenia.