Krzysztof Szczerski: Prezydent Andrzej Duda dbał o relacje z Demokratami. Popierają kluczowe działania Polski

- To był prezydent Stanów Zjednoczonych, więc my budowaliśmy relacje między prezydentem urzędującym w Polsce, a prezydentem urzędującym w USA. Nie ma mowy o przegięciu w jedną stronę, bo nie było alternatywnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie zaniedbaliśmy relacji także z Demokratami, stąd poparcie dla najważniejszych dla Polski projektów jak energetyka, bezpieczeństwo, Trójmorze, także zniesienie dla Polaków wiz. Wszystko to odbywało się w konsensusie politycznym w Waszyngtonie - dodał.

- Pan prezydent zabrał głos ws. wydarzeń w Waszyngtonie na bieżąco, jeszcze w trakcie jak one miały miejsce i miał rację, dlatego że powiedział, że jest przekonany o tym, że my jako Polska mamy zaufanie do instytucji amerykańskich, że ten kryzys będzie kryzysem krótkotrwałym. I tak się właśnie stało. To była najbardziej właściwa reakcja. Cały świat zareagował mniej więcej tak, jak pan prezydent Andrzej Duda. To była właściwa reakcja dyplomatycznego świata, poza kilkoma stolicami europejskimi, które wyszły przed szereg. Nie jest dobrą praktyką w relacjach międzynarodowych pouczanie siebie nawzajem - stwierdził Szczerski.

- Pan prezydent powiedział bardzo jasno, że decyzje w demokracji zapadają przy urnach wyborczych. To był bardzo jasny komentarz do całej tej sytuacji. Myślę, że każdy, kto go czytał w dobrej wierze, odczytał w pełni ten przekaz pana prezydenta, który był błyskawiczny, był wygłoszony jeszcze w trakcie, jak działy się wydarzenia w Waszyngtonie - dodał.