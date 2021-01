Demokraci ruszają do ataku na Trumpa. Jeśli nie pomoże im wiceprezydent Pence, przystąpią do impeachmentu

Liderka Demokratów Nancy Pelosi chce pozbawić władzy Donalda Trumpa po tym, jak w środę zagrzewał swoich zwolenników do szturmu na Kapitol.

Nancy Pelosi, która jest największą orędowniczką usunięcia Donalda Trumpa z urzędu, planuje złożyć w Izbie Reprezentantów projekt rezolucji, która wezwie wiceprezydenta Mike’a Pence'a do wszczęcia procedury pozbawienia prezydenta władzy. Podstawą byłaby 25. poprawka do konstytucji. Umożliwia ona usunięcie prezydenta, kiedy wiceprezydent i większość członków rządu uznają, że nie jest on zdolny do sprawowania funkcji. Liderka Demokratów da Pence’owi 24 godziny na podjęcie kroków. Jeśli tego nie zrobi, rozpocznie impeachment (procedurę postawienia Trumpa w stan oskarżenia). Zdaniem Pelosi, prezydent stanowi zagrożenie dla porządku konstytucyjnego.

Problemem z usunięciem Trumpa jest czas. Senat, który miałby zatwierdzić stawiane Trumpowi zarzuty, zbiera się dopiero 19 stycznia, czyli dzień przed zaprzysiężeniem Bidena. Demokraci myślą więc o wstrzymaniu na 100 dni przesłania zarzutów wobec Trumpa do Senatu i zajęcie się impechmentem później, kiedy nie będzie już prezydentem. Gdyby uznano go odpowiedzialnym za podżeganie swoich zwolenników do szturmu na Kapitol i zapadłby wyrok skazujący, Donald Trump straciłby prawo ubiegania się w przyszłości o jakikolwiek urząd federalny.

W pełnym emocji niedzielnym wywiadzie telewizyjnym Pelosi mówiła wprost, że chce oskarżyć Trumpa, aby nie mógł ubiegać się w przyszłości o prezydenturę. Dodała, że wolałaby, aby Pence wykorzystał 25. poprawkę, ponieważ dzięki niej Trump opuściłby Biały Dom natychmiast. Pelosi wyraziła też obawy, że Trump może w ostatnich dniach swoich rządów ułaskawić tych, którzy wtargnęli na Kapitol w ubiegłą środę.

Trump może być jedynym prezydentem, który dwa razy był poddany impeachmentowi. - Chroniąc naszą Konstytucję i naszą Demokrację, będziemy działać szybko, ponieważ ten prezydent stanowi bezpośrednie zagrożenie dla obu stron - mówiła Pelosi. - Groza trwającego ataku na naszą demokrację, którego dopuszcza się ten prezydent, nasila się i dlatego jest pilna potrzeba działania - dodała.

Pelosi z trudem powstrzymywała emocje, opowiadając, jak jej pracownicy przez dwie godziny kryli się pod biurkami w ciemności, gdy zwolennicy Donalda Trumpa buszowali w Kapitolu.

- Mój personel wszedł pod stół, zabarykadował drzwi, zgasił światła i milczał w ciemności - powiedziała Pelosi. Pelosi oczekuje w poniedziałek głosowania nad rezolucją wzywającą Pence'a i urzędników gabinetu do skorzystania z 25. poprawki do konstytucji. Następnie we wtorek przedstawi rezolucję przed pełnym składem Izby Reprezentantów i gdyby tak się stało, Pence i gabinet mieliby 24 godziny na podjęcie działań, nim Izba przystąpiłaby do impeachmentu. Strategia Demokratów w Izbie Reprezentantów będzie prawdopodobnie polegać na szybkim potępieniu działań prezydenta, ale opóźnieniu procesu impeachmentu w Senacie o 100 dni. To pozwoliłoby prezydentowi-elektowi Joe Bidenowi skupić się na innych priorytetach, gdy zostanie zaprzysiężony 20 stycznia.

Jim Clyburn, demokrata w Izbie Reprezentantów i czołowy sojusznik Bidena: "Dajmy prezydentowi Bidenowi 100 dni, których potrzebuje, aby realizował swój program".

Republikański Senator Pat Toomey z Pensylwanii: "Myślę, że prezydent Donald Trump zdyskwalifikował się z ponownego pełnienia tego urzędu. Nie sądzę, żeby był w przyszłości wybieralny". Podobne stanowisko zajmuje republikańska senator Lisa Murkowski z Alaski, wzywając Trumpa do rezygnacji i jak najszybszego odejścia. Kolejny republikanin, senator Roy Blunt z Missouri, nie posunął się tak daleko, ale ostrzegł Donalda Trumpa, aby „bardzo uważał” w ostatnich dniach swojego urzędowania.

