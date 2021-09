Krzysztof Jaroszyński, autor "Półprzewodnika po Polsce": Lubię prowincję, bo prowincja jest prawdziwa Anita Czupryn

Dzisiaj czasy są takie, że nie jest ważne, czy coś jest dobre, ale jak to się szeroko promuje i ile się w to włoży klików, lajków. Przecież to jest kompletnie nienaturalne! Jeśli ktoś pisze piosenkę i prosi o ocenę – to ma jakiś sens. Natomiast jeśli ktoś wrzuca na Instagram zdjęcie, że zrobił omlet – to szkoda tych elektrycznych impulsów – mówi Krzysztof Jaroszyński, satyryk, reżyser i scenarzysta.