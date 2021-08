Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Minister Błaszczak odpowiada opozycji

Jednak nie obyło się bez komplikacji. – Przywieźliśmy jedzenie i śpiwory, bo noce są już zimne. Straż graniczna nie chciała nas dopuścić do granicy, a kiedy zbliżyliśmy się o kilkanaście metrów do obozujących na granicy ludzi i chcieliśmy im chociaż rzucić śpiwory, zagrożono nam postawieniem zarzutu przemytu. Tak, straż graniczna chciała nas oskarżyć o przemyt śpiworów na Białoruś – mówił w środę wieczorem poseł Konieczny. Straż Graniczna dopiero następnego dnia dopuściła go do migrantów.