Kryscina Cimanouska: Cieszę się, że tutaj jestem. Cieszę się, że jestem bezpieczna

- Cieszę się, że tutaj jestem. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali, dzięki wam czuję się silniejsza - mówiła Cimanouska podczas czwartkowej konferencji prasowej. - Chciałabym podziękować Premierowi RP i Prezydentowi RP oraz wszystkim tym, którzy umożliwili mi lot do Polski. Dziękuję Zespołowi Zarządzania Kryzysowego i wszystkim tym, którzy mnie wpierali przez cały czas -dodała.

Białoruska lekkoatletka przyznała także, że rozmawiała ze swoimi rodzicami, którzy powiedzieli, że Polska będzie dla niej najlepszym miejscem, i że im również uda się tu przyjechać. - Mam nadzieję, że będą mogła tu zostać i będę mogła kontynuować karierę, a mój mąż znajdzie pracę - mówiła i dodała jednocześnie, że w momencie kiedy dołączy do niej jej mąż, podejmą decyzję co do ich przyszłości w Polsce.

Cimanouska nie ukrywała, że obawia się o swoich rodziców, którzy zostali na Białorusi. - Rozmawiałam z nimi, powiedzieli, że u nich wszystko dobrze. Mam nadzieję, że nic złego im się nie stanie - mówiła.